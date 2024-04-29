موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويتكرر اللقاء، للمرة الثالثة هذا الموسم، بين الفريقين بعدما التقيا معًا في دور المجموعات، إذ حسم باريس سان جيرمان، مباراة الجولة الأولى من المجموعات لصالحه، وتعادل الفريقان معًا بهدف لمثله في الجولة الأخيرة.

وكان باريس سان جيرمان، قد حجز مقعده في نصف النهائي، بعدما قلب النتيجة على برشلونة، في مباراة درامية انتهت بفوز الفريق الباريسي بستة أهداف مقابل أربعة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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بينما وصل بوروسيا دورتموند، إلى نصف النهائي بعد التغلب على أتلتيكو مدريد بخمسة اهداف مقابل أربعة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 1 مايو 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان الأربعاء 1 مايو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 سيجنال إيدونا بارك

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى دوناروما خط الدفاع حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - هيرنانديز خط الوسط فابيان رويز - فيتنيا - أسينسيو خط الهجوم ديمبيلي - مبابي - باركولا

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: