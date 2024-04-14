موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين بوروسيا دورتموند، وأتلتيكو مدريد، ضمن إياب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وكان أتلتيكو مدريد، قد استغل عامل الأرض والجمهور في مباراة الذهاب التي حسمها لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق محمد بركات.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بوروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 16 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 سيجنال إيدونا بارك

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 3-5-2 حراسة المرمى أوبلاك خط الدفاع هيرموسو - أكسيل فيتسل - جابرييل خط الوسط لينو - ساؤول - كوكي - دي بول - مولينا خط الهجوم ماركوس ليروينتي - ألفارو موراتا

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: