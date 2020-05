يستعد بوروسيا دورتموند لمباراة ضد بادربورن على ملعب بينتلر أرينا يوم الأحد القادم 31 مايو 2020 الموافق 8 شوال 1441 هجريًا، وذلك في الجولة 29 من الدوري الألماني .

سيكون هذا اللقاء سهلاً على دورتموند وفرصة للعودة سريعًا بعد الخسارة في كلاسيكو ألمانيا الأسبوع الماضي، حيث يحتل أصحاب الأرض المركز الأخير في ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، وهو قريب من الهبوط حيث أن الفارق بينه وبين فورتونا دوسلدورف صاحب المركز 16 هو 8 نقاط، لكن يجب على الأصفر والأسود الحذر من أي مفاجأة.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة جمعهم من 28 مباراة، فاز في 17 وتعادل في 6 وخسر 5، وبعد خسارته من بايرن ميونخ الأسبوع الماضي أصبح الفارق بينهما 7 نقاط، وهو ما يقرب البايرن من لقب الدوري هذا العام، ويضع البروسي في مهمة الحفاظ على المركز الثاني.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بادربورن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يعاني بوروسيا دورتموند من غيابات مهمة في صفوفه، حيث سيغيب محمود داوود وإرلينج هالاند بعد التعرض لإصابة في الركبة في مباراة بايرن ميونخ، وسيتواصل غياب ريوس وشولز وزاجادة بسبب الإصابة أيضًا.

قد يمثل غياب المهاجم الشاب مشكلة لهجوم الفريق، لكن من المتوقع أن يتواجد في الخط الأمامي 3 لاعبين هم سانشو وهازارد وبراندت، وفي الوسط سيتواجد جيريرو وديلاني وتشان وحكيمي، وسيتكون الدفاع من هوميلز وأكانجي وبيشتشيك.

التشكيل | 3-4-3

سيغيب عن بادربورن لاعب واحد فقط عن مباراة بوروسيا دورتموند هو جياسولا بسبب الإيقاف بعد الحصول على بطاقة صفراء في المباراة السابقة.

