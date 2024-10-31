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bournemouth man cityGetty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف بورنموث نظيره مانشستر سيتي في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب فيتاليتي.

مانشستر سيتي يدخل المباراة بهدف الفوز ولا شيء آخر لمواصلة التصدر الذي استفاد فيه الجولة الماضية من التعادل الإيجابي بين منافسيه المباشرين، آرسنال وليفربول.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 2 نوفمبر 2024، على ملعب فيتاليتي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بورنموث ومانشستر سيتي عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
بورنموث - مانشستر سيتيالسبت 2 نوفمبر 2024،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		beIN Sports HD 1TOD TVفيتاليتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىإيديرسون
خط الدفاعيوشكو جفارديول - روبن دياش - مانويل أكانجي - ريكو ليويس
خط الوسطماتيو كوفاتشيتش - برناردو سيلفا - إلكاي جوندوجان
خط الهجومفيل فودين - سافينيو - إرلينج هالاند
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