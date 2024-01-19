تعرف على موعد مباراة بورنموث وليفربول في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف بورنموث، نظيره ليفربول، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب "فيتاليتي".

ليفربول يدخل المباراة وحسمها سريعًا يعد من أولوياته دون انتظار تأثر المردود الهجومي بغياب النجم المصري محمد صلاح الذي يشارك رفقة منتخب مصر في كأس إفريقيا 2023.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 21 يناير 2024 على ملعب فيتاليتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة بورنموث وليفربول على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق بورنموث - ليفربول الأحد 21 يناير 2023

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 فيتاليتي حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

أليسون بيكر

جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - كونور برادلي

أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرش - هارفي إليوت - كورتيس جونز

لويس دياز - داروين نونيز