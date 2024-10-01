تعرف على موعد مباراة بورتو ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "دراجاو" مباراة قوية ستجمع مانشستر يونايتد مع بورتو البرتغالي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي 2024-2025.

مانشستر يونايتد يدخل المباراة وهو يواجه أزمة ثقة تتعلق بهزيمته السابقة في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، ويطمح لمصالحة جماهيره في أعقاب هذا الإخفاق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بورتو ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة بورتو ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة بورتو ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، على ملعب دراجاو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبولونيا عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق بورتو - مانشستر يونايتد الخميس 3 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 دراجاو TOD حسن العيدروس

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بورتو في الدوري الأوروبي 2024-2025