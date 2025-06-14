تعرف على موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب ميتلايف، لاستضافة مباراة قوية في كاس العالم للأندية 2025، في حلته الجديدة تجمع بين بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2024، ولتقام كل أربع سنوات، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية.

ويشارك بورتو في البطولة بصفته بصفة تصنيفه ضمن الأندية الأوروبية، بينما يشارك بالميراس بصفته بطل كوبا ليبرتادوريس عام 2021.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بورتو وبالميراس، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الإثنين 16 يونيو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بورتو - بالميراس الإثنين 16 يونيو 2025،

01:00 مصر والسعودية DAZN ميتلايف

التشكيل المتوقع لبورتو أمام بالميراس في كأس العالم للأندية 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب مارتن أنسيلمي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-3

حراسة المرمى ديوجو كوستا خط الدفاع نيهوين بيريز - زي بيدرو - إيفان ماركانو خط الوسط ألان فاريلا - ستيفن إيستاكيو - جواو ماريو - فرانشيسكو مورا خط الهجوم جابري فيجا - رودريجو مورا - سامو أوموروديون

التشكيل المتوقع لبالميراس أمام بورتو في كأس العالم للأندية 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب أبيل فيريرا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-3