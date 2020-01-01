موعد مباراة بورتو ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بورتو ضد مان سيتي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يلتقي مانشستر سيتي وبورتو في المباراة التي يستضيفها الأخير على أرضه بملعب دراجاو في البرتغال، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-21.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في نهاية الشهر الماضي على ستاد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للسيتي.

ويحتل مان سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، ويليه بورتو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ورغم أنهما الأقرب للتأهل بشكل واضح لكن يحتاج السيتيزنس للفوز بالمباراة لضمان التأهل لدور 16.

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والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وبورتو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وبورتو؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورتو في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هو يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، الموافق 16 ربيع الآخر 1442 هجريًا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بورتو ضد مان سيتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 2.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بورتو - مانشستر سيتي الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 دراجاو

ما هو التشكيل المتوقع لبورتو؟

يعاني بورتو من غياب الحارس مباي ونجم ريال مدريد السابق بيبي ولوم للإصابة، كما يغيب جرويتش للإيقاف.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل نادي بورتو كالتالي..

التشكيل | 4-3-3

أجوستين مارشيسين

زايدو سانوسي - مالانج سار - تشانسيل مبيمبا - ويلسون يانكو

أوتافينيو - ماتيوس أوريبي - سيرجيو أوليفيرا

لويس دياز - موسى ماريجا - خيسوس كورونا

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

يغيب أجويرو عن مانشستر سيتي للإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن مباراة بورتو في دوري أبطال أوروبا.

من المتوقع أن يبدأ جوارديولا في حراسة المرمى بإيدرسون، في خط الدفاع كانسيلو ودياش وستونز وميندي، في خط الوسط جوندوجان ورودري وبيرناردو سيلفا وستيرلينج وفودين، وسيقود الهجوم جيسوس.

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

بينجامين ميندي - روبين دياش - جون ستونز - جواو كانسيلو

إلكاي جوندوجان - رودري

رحيم ستيرلينج - بيرناردو سيلفا - فيل فودين

جابرييل جيسوس