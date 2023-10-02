موعد مباراة بورتو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بورتو وبرشلونة في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب " دو دراجاو" مباراة بورتو وبرشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تعد قمة المجموعة الثامنة.

ويلعب برشلونة وبورتو في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تضم إلى جانبهما فريقي شاختار الأوكراني، ورويال أنتويرب البلجيكي.

وبدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بأفضل طريقة ممكنة، بتحقيق فوز عريض على رويال أنتويرب بنتيجة 5-0 ليصعد إلى قمة المجموعة مبكرًا.

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أما بورتو، منافس برشلونة نظريًا على الصدارة، فقد حقق الفوز هو الآخر على شاختار بنتيجة 3-1، ليحصد ثلاث نقاط هو الآخر، لكنه يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن النادي الكتالوني.

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة بورتو وبرشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة بورتو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بورتو وبرشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، هو الأربعاء 4 أكتوبر 2023، على ملعب "دو دراجاو" في مدينة بورتو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بورتو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة بورتو وبرشلونة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بورتو - برشلونة الأربعاء 4 أكتوبر 2023،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 دو دراجاو

تشكيل برشلونة المتوقع:

من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مواجهة بورتو بالتشكيل التالي..

التشكيل| 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جواو كانسيلو - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - أليخاندرو بالدي

جافي - أوريول روميو - إلكاي جوندوجان

جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال

تشكيل بورتو المتوقع

من المتوقع أن يدخل سيرجو كونسيساو مدرب بورتو مواجهة برشلونة بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-4-2

ديوجو كوستا

جواو ماريو - فابيو كاردوسو - ديفيد كارمو - ويندل

روماريو بارو - ألان فاريلا - ستيفن أوستاكيو - جالينو

مهدي تارمي - بيبي أكوينو