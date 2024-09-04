موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر وبوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة...

يواصل المنتخب المصري، مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات.

وافتتح الفراعنة التصفيات بفوز عريض على كاب فيردي، في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون رد، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة جديدة من حسم التأهل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة بوتسوانا ومصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 ؟

موعد مباراة بوتسوانا ومصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025، هو يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 على ملعب ستاد بوتسوانا الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة بوتسوانا ومصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025؟

تذاع مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة بوتسوانا ومصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 على شاشتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

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