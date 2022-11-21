موعد مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة كندا وبلجيكا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل استاد أحمد بن علي، ختام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات للمجموعة السادسة من كأس العالم 2022، والتي تجمع بين بلجيكا وكندا.

ويشارك المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة برفقة، المغرب، كرواتيا، بالإضافة إلى منتخب كندا.

المنتخب البلجيكي يعد واحد من أقوى المنتخبات المرشحة للبطولة، خاصة مع امتلاكه مجموعة قوية من اللاعبين، وبعد المستوى الذي ظهر به في المونديال، يريد الجيل الحالي تحقيق الإنجاز ومواصلة حلمهم في معانقة اللقب في نهاية السباق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بلجيكا وكندا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة بلجيكا وكندا في الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال، هو يوم الأربعاء 23 نوفمبر، على استاد أحمد بن علي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة بلجيكا وكندا على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.