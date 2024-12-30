تعرف على موعد مباراة برينتفورد وآرسنال في الجولة الـ 19 الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب جريفين بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين برينتفورد وآرسنال، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

آرسنال، يدخل المباراة بهدف مواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لملاحقة الريدز على قمة الترتيب.

ويحتل آرسنال المركز الثالث، برصيد 36 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي برينتفورد في المركز الثاني عشر ومعه 24 نقطة.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برينتفورد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة برينتفورد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة برينتفورد وآرسنال في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي 2024-2025، الأربعاء 1 يناير 2025، على ملعب جريفين بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برينتفورد وآرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب التعليق برينتفورد - آرسنال الأربعاء 1 يناير 2025،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV جريفين بارك حسن العيدروس

تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025: