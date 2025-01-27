تعرف على موعد مباراة بريست وريال مدريد في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على بريست، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة من مواجهات دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والمقامة على ملعب فرانسيس لو بلي.

يدخل ريال مدريد، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة تقدمه نحو المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ 16 من البطولة، ومصالحة الجماهير بعد البداية المخيبة للآمال.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، بينما يحتل بريست المركز الثالث عشر، برصيد 13 نقطة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بريست وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة بريست وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة بريست وريال مدريد في الجولة الثامنة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 29 يناير 2025، على ملعب فرانسيس لو بلي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بريست وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بريست وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 3.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق بريست - ريال مدريد الأربعاء 29 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 فرانسيس لو بلي حفيظ دراجي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بريست في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: