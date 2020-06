موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هيرتا برلين، القنوات الناقلة والتشكيل

في ظل الصراع القوي بين الأسود والأصفر والبافاريين على صدارة دوري بين الأقوى في العالم هو الدوري الألماني ، يستكمل بوروسيا دورتموند مشواره ويستضيف على أرضه بملعب سيجنال إيدونا بارك نادي هيرتا برلين .

استطاع الفريق العاصمي الفوز في مباراته الأخيرة ضد أوجسبورج بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز التاسع برصيد 38 نقطة، فيما يحتل دورتموند المركز الثاني بـ60 نقطة بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونخ متصدر الدوري، ويسعى في هذا اللقاء لتقليص الفارق.

وتقام المباراة ضمن أحداث الجولة الثلاثين يوم السبت 6 يونيو 2020 ميلادياً، الموافق 14 شوال 1441 هجرياً في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد هيرتا برلين والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة والقنوات الناقلة

يغيب عن بوروسيا دورتموند اللاعب ماتس هوميلز بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كذلك محمود داوود ونيكو شولز ودان أكسيل زاجادو والنجم ماركو رويس للإصابة.

سيبدأ دروتموند بالتشكيل الآتي، رومان بوركي في حراسة المرمى، رباعي الدفاع لوكاش بيشتشيك، مانويل أكانجي، رافائيل جوريرو، أشرف حكيمي، في خط الوسط توماس ديلاني، إيمري تشان، ثورجان هازارد، جوليان براندت جادون سانشو، والمهاجم الوحيد سيكون إرلينج هالاند.

التشكيل | 3-4-3

سيغيب عن هيرتا برلين في المباراة ضد بوروسيا دروتموند اللاعب ماريوس فولف وسانتياجو أسكاسيبار وتوماس كرافت للإصابة.

