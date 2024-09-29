تعرف على موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب مونتجويك، مباراة هامة تجمع بين برشلونة، ويونج بويز، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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ويدخل برشلونة المباراة، بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط الأخير في الدوري أمام أوساسونا، بالإضافة لمحاولة تحقيق الفوز الأول له في البطولة الأوروبية، بعد الخسارة من موناكو في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في الجولة الثانية دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ويونج بويز عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق برشلونة - يونج بويز الثلاثاء 1 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 مونتجويك TOD أحمد البلوشي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: