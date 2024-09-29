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بلال محمد

موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

برشلونة v يونج بويزدوري أبطال أوروبابرشلونةيونج بويز

تعرف على موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب مونتجويك، مباراة هامة تجمع بين برشلونة، ويونج بويز، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

TOD UCL 2024TOD

ويدخل برشلونة المباراة، بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط الأخير في الدوري أمام أوساسونا، بالإضافة لمحاولة تحقيق الفوز الأول له في البطولة الأوروبية، بعد الخسارة من موناكو في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في الجولة الثانية دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، على ملعب مونتجويك.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ويونج بويز عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
برشلونة - يونج بويزالثلاثاء 1 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 2مونتجويكTODأحمد البلوشي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىإنياكي بينيا
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي
خط الوسطفيران توريس - مارك كاسادو - بيدري
خط الهجومرافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي
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