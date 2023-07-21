موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام يوفنتوس الودية، والتي تقام ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات موسم 2023-24، وما هي القنوات الناقلة؟

يواصل نادي برشلونة الإسباني تحضيراته لمنافسات موسم 2023-24، وذلك في المعسكر الذي يقضيه حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

برشلونة سيخوض عددًا من المباريات في الولايات المتحدة، والتي ستكون بدايتها مباراة يوفنتوس، ثم سيلعب مع آرسنال وريال مدريد.

ويحاول برشلونة استغلال الفترة التحضيرية من أجل مواصلة انسجام الصفقات الجديدة مع الفريق بأفضل صورة ممكنة، والاستعداد للموسم الجديد للحفاظ على لقبه في الدوري، ومصالحة جماهيره بعد الفشل الأوروبي.

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية 2024 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية في صيف 2023؟

موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس، الودية في المعسكر التحضيري للفريقين، في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الأحد 23 يوليو 2022، على ملعب ليفيز.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرًا ليل والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية في صيف 2023؟

حصلت قناة الكويت الرياضية على حقوق بث مباريات البطولة الودية المقامة في الولايات المتحدة، وبكل تأكيد ستذيع مباراة برشلونة ويوفنتوس في البطولة.