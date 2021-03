موعد مباراة برشلونة ضد ويسكا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف نادي برشلونة في ملعبه كامب نو نادي ويسكا ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني 2021.

ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع باريس سان جيرمان في إياب دور 16 بهدفٍ لمثله، وذلك بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الفرنسي بأربعة أهدافٍ لهدف.

أما آخر مباريات الفريق في الدوري الإسباني، فكانت ضد نادي أوساسونا وفاز بها بنتيجة 2-0، وأصبح رصيده 56 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

يقع نادي ويسكا في مؤخرة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، وقد خسر في آخر مباراة له في الدوري من ريال سوسييداد بأربعة أهدافٍ لثلاثة.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد ويسكا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة برشلونة ضد ويسكا هو يوم الإثنين 15 مارس 2021، الموافق 2 شعبان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستقام في ملعب كامب نو.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ضد ويسكا على beIN Sports HD 1

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

يغيب عن برشلونة أنسو فاتي، فيليبي كوتينيو وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي..

100 years from now, they'll still be talking about the Xavi-#Messi connection. pic.twitter.com/Qx47wmU8vK