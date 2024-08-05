تعرف على موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواصل برشلونة استعداده للموسم الجديد، وينهي مبارياته في المعسكر الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة المدرب هانز فليك، بمباراة قوية أمام ميلان.

ومن المنتظر أن يلعب الفريق الكتالوني، أمام ميلان في أخر التجارب الودية على ملعب ملعب بنك إم تي، بعدما فوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح، ثم ريال مدريد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024 ؟

موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024 هو يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 على ملعب بنك إم تي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 02:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024 ؟

تذاع مباريات جولة برشلونة التحضيرية على قناة "الكويت الرياضية" كما أعلنت قبل انطلاق المعسكر التحضيري.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ميلان الأربعاء 7 أغسطس 2023

02:30 مصر والسعودية الكويت الرياضية بنك إم تي

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ميلان في المباراة الودية 2024