يواصل برشلونة استعداده للموسم الجديد، وينهي مبارياته في المعسكر الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة المدرب هانز فليك، بمباراة قوية أمام ميلان.
ومن المنتظر أن يلعب الفريق الكتالوني، أمام ميلان في أخر التجارب الودية على ملعب ملعب بنك إم تي، بعدما فوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح، ثم ريال مدريد.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..
ما موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024؟
موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024 هو يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 على ملعب بنك إم تي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 02:30 بتوقيت مصر والسعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024؟
تذاع مباريات جولة برشلونة التحضيرية على قناة "الكويت الرياضية" كما أعلنت قبل انطلاق المعسكر التحضيري.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|برشلونة - ميلان
|الأربعاء 7 أغسطس 2023
02:30 مصر والسعودية
|الكويت الرياضية
|بنك إم تي
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ميلان في المباراة الودية 2024
|التشكيل| 4-3-3
|حراسة المرمى
|مارك أندريه تير شتيجن
|خط الدفاع
|أليخاندرو بالدي - كليمنت لونجليه - كريستينسين - جول كوندي
|خط الوسط
|فورت - بابلو توري - إلكاي جوندوجان
|خط الهجوم
|رافينيا - باو فيكتور - روبرت ليفاندوفسكي