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بلال محمد

موعد مباراة برشلونة وموناكو في كأس جوان جامبر 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة برشلونة وموناكو في كأس جوان جامبر 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ينهي برشلونة، استعداده لانطلاق الموسم الجديد، باستضافة موناكو، على ملعب مونتجويك، ضمن بطولة كأس جوان جامبر الودية لعام 2024.

وقدم برشلونة، في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، مستويات مميزة وتمكن من التغلب على مانشستر سيتي، بركلات الترجيح، ثم فاز على ريال مدريد، قبل أن يتعادل أمام ميلان ويخسر بضربات الجزاء.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وموناكو في كأس جوان جامبر 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة برشلونة وموناكو في كأس جوان جامبر 2024؟

موعد مباراة برشلونة وموناكو في كأس جوان جامبر 2024 هو يوم الإثنين 12 أغسطس 2024 على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو في كأس جوان جامبر 2024؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث مباراة برشلونة وموناكو في كأس جوان جامبر، وستكون قناة الفريق الكتالوني هي الناقل الوحيدد للمباراة حتى الآن.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
برشلونة - موناكوالإثنين 12 أغسطس 2024،
21:00 مصر والسعودية		قناة برشلونةمونتجويك

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام موناكو في كأس جوان جامبر 2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - كليمنت لونجليه - كريستينسين - جول كوندي
خط الوسطفورت - بابلو توري - إلكاي جوندوجان
خط الهجومرافينيا - داني أولمو - روبرت ليفاندوفسكي
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