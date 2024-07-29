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Manchester city Barcelona champions tour 20240731(C)Getty images
بلال محمد

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية استعدادًا لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية استعدادًا لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب كامبنج وورلد، في الولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة اللقاء الودي الذي سيجمع بين برشلونة ومانشستر سيتي، استعدادًا لموسم 2024-2025.

ويستعد برشلونة، لخوض المباراة الكبيرة الأولى، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، الذي تولى تدريب الفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز.

بينما يستعد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لخوض موسمًا جديدًا مع مانشستر سيتي، وسيطمح لبدايته بكل قوة لمواصلة النجاحات التي يعيشها في السنوات الماضية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية 2024-2025؟

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي، الاستعدادية لموسم 2024-2025، هو الأربعاء 31 يوليو 2024، على ملعب كامبيينج وورلد.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية 2024-2025؟

أعلنت قناة الكويت الرياضية، حصولها على حقوق بث المباراة المرتقبة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر شاشة الكويت الرياضية 2، بتعليق محمد العتيبي.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
برشلونة - مانشستر سيتيالأربعاء 31 يوليو 2024،
02:00 مصر والسعودية		الكويت الرياضية 2كامبيينج وورلد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام مانشستر سيتي في المباراة الودية 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىتير شتيجن
خط الدفاعهيكتور فورت، جويل كوندي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي
خط الوسطكريستنسن، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان
خط الهجومفيتور روكي - ليفاندوفسكي - رافينيا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برشلونة في المباراة الودية 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىإيدرسون
خط الدفاعجفارديول، كالوم دويل، سيمبسون بوسي، ريكو لويس
خط الوسطكالفن فيليبس، ماتيو كوفاسيتش، جيمس ماكاتي
خط الهجومجاك جريليش، إرلينج هالاند، أوسكار بوب
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