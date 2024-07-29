تعرف على موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية استعدادًا لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب كامبنج وورلد، في الولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة اللقاء الودي الذي سيجمع بين برشلونة ومانشستر سيتي، استعدادًا لموسم 2024-2025.

ويستعد برشلونة، لخوض المباراة الكبيرة الأولى، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، الذي تولى تدريب الفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز.

بينما يستعد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لخوض موسمًا جديدًا مع مانشستر سيتي، وسيطمح لبدايته بكل قوة لمواصلة النجاحات التي يعيشها في السنوات الماضية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية 2024-2025؟

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي، الاستعدادية لموسم 2024-2025، هو الأربعاء 31 يوليو 2024، على ملعب كامبيينج وورلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية 2024-2025؟

أعلنت قناة الكويت الرياضية، حصولها على حقوق بث المباراة المرتقبة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر شاشة الكويت الرياضية 2، بتعليق محمد العتيبي.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - مانشستر سيتي الأربعاء 31 يوليو 2024،

02:00 مصر والسعودية الكويت الرياضية 2 كامبيينج وورلد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام مانشستر سيتي في المباراة الودية 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى تير شتيجن خط الدفاع هيكتور فورت، جويل كوندي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي خط الوسط كريستنسن، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان خط الهجوم فيتور روكي - ليفاندوفسكي - رافينيا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برشلونة في المباراة الودية 2024-2025: