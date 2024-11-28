موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواجه برشلونة نظيره لاس بالماس ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإسباني على ملعب مونتجويك في واحدة من المباريات التي يفترض أن تكون في المتناول بالنسبة لبرشلونة على أرضه وبين جماهيره.

برشلونة يطمح في تجاوز الهزيمة التي تكبدها من ريال سوسييداد في الجولة قبل الماضية، ثم تعادل مخيب للآمال مع سيلتا فيجو بعد أن ظل الفريق متقدمًا بهدفين نظيفين 84 دقيقة كاملة..

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 30 نوفمبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ولاس بالماس عبر قناة beIN Sports HD 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - لاس بالماس السبت 30 نوفمبر 2024،

15:00 مصر ، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 مونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025