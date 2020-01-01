موعد مباراة برشلونة ضد فيرينتسفارش والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد فيرينتسفارش في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف نادي فيرينتسفارش نظيره برشلونة .في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

العملاق الكتالوني يخوض اللقاء بعد فوز عريض بنتيجة 4/0 في آخر لقاء له في الليجا أمام أوساسونا، وبعد أن تأهل رسميًا إلى دور الـ16 بدون هزيمة أو تعادل حتى الآن في المشوار الأوروبي.

كومان يبدو أنه لن يفرط في اي نقطه من البطولة، ويسعى للصعود كأول المجموعة.

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بينما على الجانب الآخر يخوض النادي المجري اللقاء للحصول ولو على نقطة لتساعده في صراعه مع دينامو كييف على المركز الثالث، حتى يتمكن من اللعب في الدوري الأوروبي.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وفيرينكفاروس وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة ضد فيرينتسفارش؟

موعد مباراة برشلونة ضد فيرينتسفارش في الجولة الـ5 من دوري أبطال أوروبا هو يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2020 على ملعب جروباما أرينا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيرينتسفارش؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة ضد فيرينتسفارش.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.