موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الجولة 14 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف برشلونة على ملعبه الكامب نو مباراة قوية، يحل فيها فالنسيا صاحب المركز الـ12 ضيفًا على البلوجرانا.

كتيبة رونالد كومان بعد أن تمكنوا من الفوز على ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة 2/1، أصبح موقفهم أفضل في جدول الترتيب وعادوا للمنافسة من جديد، ويسعى النادي الكتالوني لتحقيق الفوز وعدم إهدار النقاط حتى لا يبتعد مرة أخرى عن المنافسة

بينما فالنسيا لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في آخر 4 مباريات له في الليجا، ويسعى لتحقيق الفوز أو التعادل، حتى يدخل في السباق على المربع الذهبي ولا يتعثر مثل الموسم الماضي حيث أنهى الدوري في المركز التاسع.

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ما هو موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا؟

تقام المباراة يوم السبت 19 ديسمبر 2020 ميلادياً، الموافق 4 جمادي الأول 1442 هجرياً، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة ضد فالنسيا على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.