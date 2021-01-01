موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة أمام غرناطة في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإسباني بملعب نويفو لوس كارمينيس، والقنوات الناقلة..

يحلّ برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره غرناطة يوم السبت المقبل، وذلك بملعب نويفو لوس كارمينيس لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

البرسا منتشٍ بالانتصار العريض الذي حققه على أتلتيك بيلباو في قلب سان ماميس بثلاثية لهدفين، والذي قربه خطوة من مراكز القمة بعد الابتعاد عنها منذ بداية الموسم.

يحتل العملاق الكتالوني حاليًا المركز الثالث برصيد 31 نقطة وبات الفارق بينه وبين المتصدر أتلتيكو مدريد 7 نقاط، مع وجود مباراتين مؤجلتين للروخي بلانكوس.

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من جهة أخرى يحتل غرناطة المركز السابع برصيد 24 نقطة، وقد مُنيّ بهزيمة غير متوقعة من إيبار الجولة المقبلة، وقد يعاني بعد الإجهاد بعد الفوز العصيب في الكأس يوم الأربعاء الماضي بعد اللجوء لركلات الترجيح.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وغرناطة وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة وغرناطة؟

موعد مباراة برشلونة وغرناطة هو السبت الموافق 9 يناير 2021، الموافق 25 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب نيوفو لوس كارمينيس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة وغرناطة على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب غرناطة - برشلونة السبت 9 يناير 2021،

25 جمادى الأول 1442،

19:30 مصر، 20:30 السعودية 3,beIN SPORTS HD 1 نويفو لوس كارمينيس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد آراوخو - سيرجينو ديست

سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

مارتن برايثوايت

التشكيل المتوقع لغرناطة

من المتوقع أن يعتمد المدرب دييجو مارتينيز على التشكيل الآتي:

Próxima parada 🚌 @FCBarcelona_es



Comenzamos a preparar 🏋️ la cita del sábado. pic.twitter.com/QeS8hsdSMs — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) January 7, 2021