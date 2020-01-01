موعد مباراة خيتافي ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2020-21، وما هي القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع؟

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلاً على خيتافي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2020-2021 ، وذلك يوم السبت القادم 17 أكتوبر على ملعب ألفونسو بيريز.

خسر الكتلان الليجا الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة من الليجا، وتحديدًا مع عودة الدوري من التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث ظهر الفريق بشكلٍ هزلي ومنح الفرصة لريال مدريد للفوز باللقب.

بدأ برشلونة الموسم الحالي في الدوري الإسباني من الجولة الثالثة، ما يعني أنه متأخر بمباراتين عن منافسيه، ونجح في الفوز بمباراتيه الأولتين على فياريال وسيلتا فيجو برباعيةٍ نظيفة وخماسيةٍ نظيفة على الترتيب، لكنه تعثر في الجولة الأخيرة أمام إشبيلية بطل الدوري الأوروبي وتعادل معه بهدفٍ لمثله.

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خسر خيتافي مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني من ريال سوسييداد بثلاثة أهدافٍ دون رد، لكنه فاز قبل ذلك بنفس النتيجة على ريال بيتيس وفاز أيضًا على أوساسونا وريال سرقسطة، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي مع ألافيس، ليجمع بذلك 7 نقاطٍ وهو نفس رصيد برشلونة .

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة وخيتافي، والقنوات الناقلة وأكثر...

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ما هو موعد مباراة برشلونة وخيتافي؟

موعد مباراة برشلونة وخيتافي هو يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، على ملعب ألفونسو بيريز.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة وخيتافي على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب خيتافي - برشلونة السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ألفونسو بيريز

التشكيل المتوقع لخيتافي

لا توجد غيابات في صفوف خيتافي للإصابة أو الإيقاف قبل مباراة برشلونة ، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة الكتلان.

من المتوقع أن يبدأ المدرب بوردالاس بسوريا في حراسة المرمى، أوليفيرا وإتشييتا ودجيني وسواريز في الدفاع، كوكوريلا وماكسيموفيتش وأرامباري ونيوم في الوسط، ماتا وهيرنانديز في الهجوم.

التشكيل | 4-4-2

دافيد سوريا

ماتياس أوليفييرا - تشابيير إتشييتا - دجيني داكونام - داميان سواريز

مارك كوكوريلا - نيمانيا ماكسيموفيتش - ماورو أرامباري - ألان نيوم

خاومي ماتا - كوتشو هيرنانديز

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يستمر غياب الحارس مارك أندريه تير شتيجن عن برشلونة بداعي الإصابة، ويغيب أيضًا جوردي ألبا لنفس السبب، لكن سيعود لصفوف الكتلان لونجليه بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد إشبيلية لحصوله على البطاقة الصفراء.

سيبدأ بيكيه وديست وروبيرتو بجانب الفرنسي العائد من الإيقاف في الدفاع، وسيتواجد خلفهم نيتو في حراسة المرمى، وأمامهم محوري وسط هما بوسكيتس ودي يونج، وسيتكون الهجوم من كوتينيو وجريزمان وفاتي وميسي.

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

سيرجينيو ديست - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

أنسو فاتي - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي