موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة

يحتل النادي الكتالوني المركز الخامس في الجدول برصيد ٧ نقاط من ثلاث مباريات وله مبارتين مؤجلتين، حيث فاز الفريق في مبارتين وتعادل في مباراته الأخيرة في المسابقة بنتيجة ١-١ أمام فريق إشبيلية ، بينما يحتل غريمه التقليدي ريال مدريد صدارة الجدول حتى الآن برصيد ١٠ نقاط من ٤ مباريات وله مباراة مؤجلة، ويسعى البرسا لتحقيق الفوز وزيادة رصيد نقاطه ليتمكن من انتزاع الصدارة والمنافسة على اللقب.

أما خيتافي فهو صاحب المركز السابع في الترتيب برصيد ٧ نقاط أيضاً بالتساوي مع الكتالوني، ولكنه خاض ٤ مباريات في المسابقة حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في مبارتين، وتعادل في مباراة، وخسر مباراته الأخيرة بثلاثة أهداف دون رد أمام فريق ريال سوسيداد ، ويسعى الفريق لتقديم أداء قوي أمام العملاق الكتالوني والمنافسة على الثلاث نقاط.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي ، القنوات الناقلة ..

ما هو موعد مباراة برشلونة وخيتافي؟

يحل نادي برشلونة ضيفاً على نادي خيتافي على ملعب استاد كوليسيوم ألفونسو بيريز يوم الأحد ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠ ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني .

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وبالطبع ستذاع مباراة برشلونة ضد خيتافي على شاشتها.

لكن إذا لم تكن مشترك في القناة، فيمكنك متابعة المباراة كتابيًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول لكل متابعيه في الوطن العربي الكبير.