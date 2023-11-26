موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وبورتو في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب مونتجويك، مباراة برشلونة وبورتو، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تقام ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويلعب برشلونة وبورتو في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تضم إلى جانبهما فريقي شاختار الأوكراني، ورويال أنتويرب البلجيكي.

وبدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بأفضل طريقة ممكنة، بتحقيق فوز عريض على رويال أنتويرب بنتيجة 5-0، ثم تمكن من الانتصار خارج الديار على بورتو بهدف نظيف، ثم الفوز على شاختار بهدفين لهدف في الجولة الثالثة، قبل أن يخسر من شاختار في الجولة الخامسة، ليأتي في المركز الثاني بتسع نقاط.

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أما بورتو فينافس برشلونة على صدارة الترتيب، مع أفضلية الأهداف للفريق البرتغالي الذي بدأ البطولة بفوز على شاختار، ثم خسارة من برشلونة، قبل أن يفوز على أنتويرب ذهابًا وإيابًا.

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة برشلونة وبورتو في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وبورتو في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، هو الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة دقيقة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر دقيقة مساءً السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة برشلونة وبورتو عبر شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - بورتو الثلاثاء 28 نوفمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 مونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع:

من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مواجهة بورتو بالتشكيل التالي..

التشكيل| 4-3-3

إيناكي بينيا

جواو كانسيلو - جول كوندي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

فرينكي دي يونج - أوريول روميو - إلكاي جوندوجان

جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس