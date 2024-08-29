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الدوري الإسباني – لا ليجا
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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد مجدي

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

برشلونةبرشلونة v ريال بلد الوليدريال بلد الوليدالدوري الإسباني – لا ليجا

تعرف على موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل برشلونة ضيفه بلد الوليد على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025.

وكان الفريق الكتالوني، قد نجح في تحقيق 3 انتصارات على حساب كل من فالنسيا وأتلتيك بيلباو ورايو فاييكانو ليبدأ الليجا بشكل مثالي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 31 أغسطس 2024، على ملعب مونتجويك.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد عبر قناة beIN Sports 3.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
رايو فاييكانو - برشلونةالسبت 31 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 3مونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز- جول كوندي
خط الوسطفيرمين لوبيز - بيدري - مارك كاسادو
خط الهجومداني أولمو - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال
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