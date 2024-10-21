تعرف على موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب مونتجويك، مباراة هامة تجمع بين برشلونة، وبايرن ميونخ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ومن المنتظر أن نكون على موعد مع مباراة لها طابع خاص، إذ يسعى برشلونة، للثأر من تغلب بايرن ميونخ، عليه في السنوات الماضية، كما ستكون مواجهة قوية للمدرب هانز فليك، الذي يواجه فريقه القديم، على الجانب الآخر ستكون الأنظار صوب فينسينت كومباني، في أولى مواجهاته الأوروبية الكبيرة.

الفوز فقط لا غيره سيكون، شعار الفريقين في المباراة الذي لا يختلف حالهما عن الآخر، إذ نجح كل فريق في الفوز بمباراة والخسارة في الأخرى.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في الجولة الثالثة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق برشلونة - بايرن ميونخ الأربعاء 23 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 مونتجويك حفيظ دراجي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى بينيا خط الدفاع بالدي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كوندي خط الوسط بيلينجهام - فالفيردي - تشاوميني خط الهجوم كيليان مبابي- فينيسيوس جونيور - رودريجو

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: