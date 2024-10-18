موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل برشلونة، نظيره إشبيلية في مباراة هامة وقوية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025، على ملعب مونتجويك.

برشلونة يطمح لمواصلة الفوز وضمان العودة من فترة التوقف الدولي وهو متصدر بفارق النقاط الثلاثة على الأقل عن منافسه التقليدي ريال مدريد.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق برشلونة - إشبيلية الأحد 20 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 مونتجويك علي سعيد الكعبي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025