موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل برشلونة، نظيره أتلتيك بيلباو، في مباراة قوية ومثيرة ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-2025، على ملعب مونتجويك.

وكان الفريق الكتالوني، قد نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب فالنسيا في الجولة الأولى، وسيعمل على مواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه هانز فليك، لاثبات نفسه جديرًا بالمنافسة على اللقب هذا الموسم.

بينما سقط بيلباو، في الجولة الافتتاحية أمام خيتافي، بهدف لمثله وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني، لمصالحة جماهيره.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 24 أغسطس 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو عبر قناة beIN Sports 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - أتلتيك بيلباو السبت 24 أغسطس 2024،

20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 مونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني2024-2025: