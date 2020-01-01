موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام إيبار في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني والمقرر لها بملعب كامب نو، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل برشلونة بملعبه كامب نو نظيره إيبار، في مباراة هامة للنادي الكتالوني تقام يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

أخيرًا قدّم البرسا مردودًا جيدًا طمأن الجماهير نسبيًا، عندما فاز الجولة الماضية على بلد الوليد بهدفين نظيفين، ما جعله يرتقي إلى المرتبة الرابعة برصيد 24 نقطة.

باتت كل المواجهات لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة رونالد كومان من أجل العودة والاقتراب قليلًا من صدارة الليجا التي يقبع فيها قطبي العاصمة، ريال مدريد وأتليتكو مدريد بـ32 نقطة لكل منهما، ما يُزيد من أهمية وقيمة مباراة إيبار.

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الفريق الضيف ليس بالخصم القوي ولا بالخصم الهيّن، فمن أسبوعين كاد أن يُكبد الريال تعادلًا وشهدت مباراتهما جدلًا تحكيميًا في النهاية، ويحتل الفريق المرتبة السابعة عشر برصيد 15 نقطة.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وإيبار وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة برشلونة وإيبار؟

موعد مباراة برشلونة وإيبار هو الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، الموافق 14 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة وإيبار على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - إيبار الثلاثاء 29 ديسمبر 2020،

14 جمادى الأول 1442،

20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد رونالد كومان على التشكيل الآتي:

G⚽️AL OF THE DAY

🏔 Munir pic.twitter.com/XzgBtx61dV — FC (@FCBarcelona) December 26, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد آراوخو - سيرجينو ديست

ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج

مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي - بيدري

أنطوان جريزمان

التشكيل المتوقع لإيبار

من المتوقع أن يعتمد المدرب خوسيه لويس مينديليبار على التشكيل الآتي:

El eibarrés Mikel Lizarralde recorrerá Gipuzkoa pueblo a pueblo en bicicleta para recaudar fondos a favor de la investigación de la #EsclerosisMúltiple, y ha empezado el recorrido en Ipurua.

Aupa @macmikel!

👉 https://t.co/klpBa6QMdx pic.twitter.com/DIAZc0916q — SD (@SDEibar) December 26, 2020