موعد مباراة برشلونة وإلتشي في كأس جوان جامبر والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام إلتشي في بطولة كأس جوان جامبر بملعب كامب نو، والأخيرة قبل بداية الموسم، وما هي القنوات الناقلة؟

سيخوض برشلونة آخر مبارياته الاستعدادية للموسم الجديد عندما يستضيف إلتشي في كامب نو ببطولة كأس جوان جامبر الودية.

كأس جوان جامبر هي بطولة معتادة في برشلونة قبل بداية الموسم يتم تقديم الصفقات الجديدة فيها وتكون بمثابة افتتاح المنافسات للنادي الكتالوني.

البرسا لم يخض أول مباراتين من الدوري الإسباني بسبب مشاركته الأوروبية في شهر أغسطس والتي جعلت رابطة الليجا تقرر منحه مزيدًا من الوقت للراحة قبل استئناف موسمه الجديد.

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في الوقت نفسه فقد خاضت كتيبة رونالد كومان مباراتين وديتين أمام جيمناستيك تاراجونا وجيرونا وانتصرت في كليهما، وتسعى لإكمال الاستعداد بالصورة المثالية بتحقيق كأس جوان جامبر.

إلتشي هو الآخر لم يخض أي مباريات رسمية حتى الآن وسيبدأ مع برشلونة من الجولة الثالثة بسبب تأخره في تصفيات الصعود إلى الليجا حتى منتصف أغسطس.

الآن سنتعرف على موعد مباراة برشلونة وإلتشي وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة وإلتشي؟

يلتقي برشلونة مع إلتشي مساء السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، الموافق 2 صفر 1442، على ملعب كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي؟

حتى الآن لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن قناة عربية ستنقل مباراة برشلونة وإلتشي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن المباراة ستنقل عبر قناة برشلونة الرسمية Barca TV+ وكذلك عبر الإنترنت.

كما يمكنم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول للمباراة والذي ينطلق قبلها بنصف ساعة.