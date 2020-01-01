موعد مباراة برشلونة ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، التشكيل المتوقع والغيابات المُحتملة بالإضافة إلى القنوات الناقلة

يدخل نادي برشلونة في أهم فترات الموسم من خلال مواجهة نادي نابولي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 1 رجب 1441 هجرياً على ملعب سان بولو في إيطاليا.

كلا الفريقان يُعانيان بالكثير من المشاكل رغم أنه يمكن أن نعتبر أن برشلونة في حال أفضل من نابولي الذي أقال المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي ثم تعاقد مع النجم الإيطالي السابق جاتوزو الذي لم يكن لديه الكثير من العلامات الناجحة خلال مسيرته البسيطة في عالم التدريب، أما البرسا فإقالة فالفيردي كانت في أهم مواعبد الموسم لذلك كان قرار به الكثير من الجرأة لكنه تأخر كثيراً.

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في المقابل فطموح نادي نابولي يتمثل في الظهور بشكل لائق بهذه المباراة مع عدم وجود سيناريو واضح يجعل الفريق الساحلي الفرنسي لا يُفكر في الأدوار القادمة.

وفي هذا التقرير نستعرض سوياً موعد مباراة برشلونة ضد نابولي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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موعد مباراة نابولي ضد برشلونة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة نابولي - برشلونة سان بولو الثلاثاء 25 فبراير 2020،

1 رجب 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 3





التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد كيكي سيتين على طريقة 4/3/3، بتواجد تير شتيجن، أمامه روبيرتو، بيكيه، أومتيتي وفيربو، وفي الوسط الثلاثي بوسكيتس، آرتور ودي يونج وفي الهجوم ميسي، فاتي وجريزمان.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي

التشكيل المتوقع لنابولي

التشكيل | 4-3-3