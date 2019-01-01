موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2019-20، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ليفانتي على ملعب سيوداد دي فالنسيا يوم السبت 2 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2019-20.

استطاع البلاوجرانا أن يُقدم أداءً رائعاً ومُبشراً في الجولة السابقة أمام بلد الوليد ليستمر تصدره لجدول الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد، وسجل الفريق الكتالوني خمسة أهداف غاية في الروعة في شباك بلد الوليد ضمن الجولة الحادية عشر بعد أن تم تأجيل الكلاسيكو الذي كان من المُقرر أن نشاهدة يوم 26 أكتوبر.

على الجانب الأخر يحتل ليفانتي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، بعدما استطاع أن يتخطى هزيمته أمام كلٌا من إشبيلية وإسبانيول بفوزه على ريال سوسيداد خارج الديار بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفانتي - برشلونة سيوداد دي فالنسيا السبت 2 سبتمر 2019،

5 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أليخاندرو هرنانديز هرنانديز beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة