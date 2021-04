موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يفتح ملعب لا سيراميكا أبوابه لاحتضان قمة من قمم كرة القدم الإسبانية، عندما يلتقي برشلونة مع فياريال لحساب الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يدخل المباراة وعينه فقط على تحقيق الثلاث نقاط في سبيل تقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد لنقطة واحدة والوصول إلى المركز الثاني.

أما فياريال، فهو جزء من منافسة شرسة جدًا على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث يأتي سابعًا برصيد 49 نقطة.

ووجبت الإشارة إلى أن الغواصات بقيادة مدربهم أوناي إيمري يستعدون بعد مباراة البرسا لمواجهة آرسنال في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

كومان: علينا الفوز بكل المباريات، وهذا هو مصيري مع برشلونة!

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وفياريال وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة برشلونة وفياريال هو الأحد الموافق 25 أبريل 2021، الموافق 13 رمضان 1442 هجريًا، بملعب لا سيراميكا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة وفياريال على شاشتها.

أما إذا لم تتمكن من متابعة اللقاء عبر التلفاز، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة وفياريال عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب أوناي إيمري على التشكيل الآتي:

#VillarrealBarça | @UnaiEmery_ speaks to us in English about tomorrow's game with @FCBarcelona. pic.twitter.com/d0zkcpZAKx