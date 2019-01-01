موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم علي مستوي العالم لمتابعة أقوي مبارايات الدوري الإسباني مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي تتمتع دائماً بإثارة وندية كبيرة.

سيستضيف الفريق الكاتلوني المباراة في الكامب نو يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 ميلادياً، 19 ربيع الثاني 1441 هجرياً، وهي مؤجلة من الجولة العاشرة من الليجا.

المباراة غاية في الأهمية لكلا الفريقين حيث أنهما متعادلين في النقاط، لذلك ستحسم هذه المباراة من سيكون في المركز الأول وفي حالة انتهت بالتعادل، سيظل برشلونة هو متصدر الدوري الإسباني بفارق الأهداف.

كلا الفريقين تعثر في آخر لقاء، حيث تعادل البلاوجرانا مع ريال سوسيداد وتعادل أيضًا ريال مدريد مع ڤالنسيا في آخر لحظات اللقاء، فكيف سيتعامل المدربان فالفيردي وزيدان مع هذا اللقاء الصعب، وبالأخص كيف سيتعامل الفرنسي في ظل غياب النجم البلجيكي هازارد وأيضًا تأكد غياب مارسيلو، وهل سيتأثر الفريق بالغيابات أم سيتمكن من تخطي هذة العقبة؟

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع للفريقين.

الكلاسيكو: الموعد، القنوات الناقلة وأخبار ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - ريال مدريد كامب نو الأربعاء 18 ديسمبر 2019،

21 ربيع الآخر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يعاني ريال مدريد من عدد من الإصابات في صفوفه قبل الكلاسيكو ضد برشلونة ، حيث سيغيب كلاً من ماركو أسينسيو ومارسيلو وإيدين هازارد ولوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز.

من حسن الحظ عاد فيرلاند ميندي من الإصابة وسيشارك في مركز الظهير الأيسر بدلاً من البرازيلي الدولي، وسيشاركه في الدفاع راموس وفاران وكارباخال، وسيتواجد في الوسط الثلاثي كروس وكاسيميرو وفالفيردي، أما هازارد فسيعوض غيابه إيسكو، وسيشارك بنزيما كمهاجم وبيل كجناح أيمن.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

ستكون معاناة برشلونة في الكلاسيكو أقل من ريال مدريد ، حيث سيغيب عنه لاعبين فقط يمكن تعويضهما هما عثمان ديمبيلي بداعي الإصابة وأرتور.

سيدفع فالفيردي بتير شتيجن في حراسة المرمى، وفي الدفاع سيتواجد ألبا ولونجليه وبيكيه وروبيرتو، أما الوسط فسيتكون من راكيتيتش وبوسكيتس ودي يونج، وسيقود القوة الهجومية ميسي وسيعاونه جريزمان وسواريز.

التشكيل | 4-3-3