تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف برشلونة فريق ريال بيتيس ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

ويدخل البلاوجرانا المباراة منتعشاً أثر تحقيق بطولة كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، ويسعى لمواصلة التقدم في لقاءات الكأس والعبور إلى ربع النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025، هو يوم الأربعاء 15 يناير 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس من خلالها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب برشلونة - ريال بيتيس الأربعاء 15 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC شاهد مونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا 2024-2025: