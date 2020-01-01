موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ريال بيتيس في إطارالجولة 23 من الدوري الإسباني 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف ريال بيتيس عملاق الدوري الإسباني برشلونة على أرضه في ملعب بينيتو فيامارين في الجولة الثالثة والعشرون من الليجا يوم الأحد 9 فبراير 2020 ميلادياُ، الموافق 15 جمادى الآخرة 1441 هجرياً، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بعد خسارة البلاوجرانا اليوم من أتليتك بيلباو بنتيجة هدف مقابل لاشئ في الربع النهائي من بطولة كأس إسبانيا وخروجه من البطولة، يستعد النادي الكتالوني للعودة للتركيز في مباريات الدوري واستكمال المنافسة علي الصدارة.

يقع برشلونة في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني ومتأخر عن ريال مدريد أول الدوري بفارق ثلاث نقاط فقط، وسيسعى ريال بيتيس لتجنب الهزيمة أمام الكتلان الذي تغلب عليه في أخر مباراة جمعت بينهما على الكامب نو بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة وأكثر.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - برشلونة بينيتو فيامارين الأحد 9 فبراير 2020،

15 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يُعاني نادي برشلونة من غياب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي ونيتو بسبب الإصابة، كذلك جيرارد بيكيه بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

من المتوقع أن يعتمد كيكي سيتين على طريقته المعتادة حيث تير شتيجن في حراسة المرمى، وأمامه سيميدو وكليمون لونجليه وأومتيتي وجوردي ألبا، مع بوسكيتس وفرينكي دي يونج وراكيتيتش في وسط الملعب، وأمامهم الثلاثي ميسي وجريزمان وأنسو فاتي.

التشكيل | 4-3-3



مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - كليمون لونجليه - نيلسون سيميدو

إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال بيتيس

يغيب عن ريال بيتيس جواردادو وويليام كارفاليو للإصابة، كذلك المغربي زهير فضال بسبب الإيقاف.

سيبدأ جويل في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكون من إيمرسون ومندي وبارترا ومورينو، وفي الوسط ألينيا وجونزاليس وكاناليس، أمامهم الثلاثي الهجومي فقير وبورخا وخواكين.

التشكيل | 4-2-3-1

جويل روبليس

أليكس مورينو - مارك بارترا - عيسى ماندي - إيمرسون

ألينيا - إدجار جونزاليس - سيرخيو كاناليس

خواكين - بورخا إجليسياس - نبيل فقير