موعد مباراة برشلونة ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد الإنتر في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يفتح استاد كامب نو أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة والإنتر في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ميلاديًا الموافق 3 صفر 1441 هجريًا.

كان البلاوجرانا على موعد مع قمة إسبانية ألمانية في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال في السيجنال إيدونا بارك، وعاد بتعادلٍ سلبي بدون أهداف، أما النيراتزوري فقد واجه سلافيا براخا في جيوزيبي مياتزا وتعادل تعادلٍ مذل لم يرض الجماهير بهدفين لمثلهما، وبعد هذه التعادلات أصبحت المجموعة على صفيحٍ ساخن وستسعى جميع الأطراف إلى الفوز في الجولة الثانية لفك الارتباط برفقاء المجموعة.

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كانت آخر مباريات برشلونة في الدوري الإسباني ضد خيتافي وفاز بها بهدفين نظيفين، ليصبح بذلك في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، متأخرًا عن الغريم التقليدي ريال مدريد المتصدر بنقطتين، أما الإنتر فقد تطور كثيرًا هذا الموسم مع قدوم كونتي الذي جلب لاعبين أقوياء مثل سينسي ولوكاكو وغيرهما، وهو الآن يحتل المركز الأول في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن محتكر الإسكوديتو في السنوات الأخيرة يوفنتوس.

كونتي يؤكد غياب لوكاكو أمام برشلونة

موعد مباراة برشلونة والإنتر والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - الإنتر كامب نو الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دامير سكومينا beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

سيعاني برشلونة من غياب الأسطورة ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي عن التشكيل الأساسي، لكنهما سيتواجدا على مقاعد البدلاء، وسيغيب الفتى الصاعد أنسو فاتي وجوردي ألبا.

🙌 ميسي وديمبلي يتلقيان التصريح الطبي عشية المباراة 👍



🔜 #BarçaInter

pic.twitter.com/EbriUU3Wvc — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 1, 2019

سيقود هجوم الكتلان جريزمان وبجانبه سواريز وبيريز، وسيبدأ سيرجي روبيرتو في الظهير الأيمن بدلاً من البرتغالي، وسيتواجد بجانبه بيكيه ولونجليه.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور

كارليس بيريز - لويس سواريز - أنطوان جريزمان

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

سيغيب عن الإنتر بداعي الإصابة المهاجم روميلو لوكاكو، ولن يغيب أي لاعب آخر عن مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

سيعتمد كونتي على تشكيله الدفاعي المعتاد، وسيتواجد في حراسة المرمى هاندانوفيتش وأمامه الثلاثي جودين ودي فري وشكرينيار، وسيتواجد دامبروزيو على الطرف الأيمن وأسامواه على الطرف الأيسر، وسيتكون الوسط من الثلاثي سينسي وبروزوفيتش وباريلا، أما الهجوم فسيتألف من ثنائية سانشيز ولاوتارو

التشكيل | 3-5-2