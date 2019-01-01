موعد مباراة برشلونة ضد إيبار، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على إيبار على ملعب بلدية ايبوروا يوم السبت 19 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 20 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20.

يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم قادمون من فوزًا رائعاً ومُزهلاً على حساب إشبيلية في الجولة السابقة، حيث استطاعوا الانتصار برباعية نظيفة لم يشهدهاً عاشقي النادي الكتالوني منذ فترة طويلة، ليرتفع رصيد أبناء كتالونيا إلى النقطة 16 محتلين وصافة جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر.

على الجانب الآخر يحتل إيبار المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، حققهم من انتصارين وثلاث تعادلات وثلاث هزائم، وقد كانت الجولة السابقة لهم ضد ريال بيتيس واستطاعوا أن يخرجوا من المباراة بنقطة بعدما تعادلوا بنتيجة (1-1).

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موعد مباراة برشلونة ضد إيبار والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة إيبار - برشلونة بلدية ايبوروا السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يعاني برشلونة من غياب أكثر من لاعب قبل مباراة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20، حيث سيغيب كلٌا من صامويل أومتيتي وجوردي ألبا وجونيور فيربو للإصابة، بالإضافة لغياب جيرارد بيكيه، عثمان ديمبيلي ورونالد أراخو بسبب الايقاف. 📋 [CONVOCATÒRIA]

✈ #EibarBarça

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/2rsAG0DDL1 — FC (@FCBarcelona_cat) October 17, 2019 سيدفع المدرب فالفيردي بتوديبو بجوار كليمو لينجليه فى مركز قلب الدفاع، وفى الوسط دي يونج بوسكيتس، أرثر، وسيعتمد على الثلاثي الهجومي ميسي، جريزمان وسواريز في خط الهجوم.



التشكيل | 4-3-3 مارك-أندريه تير شتيجن

سيرجيو روبيرتو - جان كليرتوديبو - كليمو لينجليه - نيلسون سيميدو

دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرثر

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيبار

سيغيب عن إيبار اللاعب روبير كوريا واللاعب إيفان راميس بسبب الإصابة، كما سيغيب جونزالو إسكالانتي بسبب الايقاف. José Luis Mendilibar: “Vamos a intentar que ellos no jueguen a gusto”

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📽️https://t.co/gMNpd42mYO#EibarBarça #aupaeibar pic.twitter.com/uqzXIIEAe1 — SD (@SDEibar) October 18, 2019 سيدفع المدرب خوسيه لويس منديلبار بتشارلز دياز دي أوليفيرا بدلاً من جونزالو إسكالانتي الغائب بسبب الايقاف، مع تغيير مركز تشارلز بمركز فابيان أوريانا الذي يستطيع أن يلعب في الوسط، وسيعتمد على الطريقة المفضلة لديه وهي (4-3-3).