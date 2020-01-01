موعد مباراة برشلونة ضد إيبار، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد إيبار في الجولة 25 من الدوري الإسباني 2019-2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للقاء؟

أبانوب صفوت

يلتقى فريق برشلونة مع إيبار في الجولة 25 من الدوري الإسباني يوم السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادىالآخر1441 هجريًا، في المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو الخاص بالعملاق الكتالوني، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

نجح برشلونة في الجولة الماضية في تجاوز عقبة خيتافي صاحب الترتيب الثالث بصعوبة شديدة، بعد أن تفوق بهدفين لهدف، في مباراة شهدت تقاربًا كبيرًا في المستوى بين الطرفين وإضاعتهما للكثير من الفرص.

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بالنسبة لفريق إيبار ، تم تأجيل مباراته ضد ريال سوسيداد بسبب سوء الأحوال الجوية، ويتواجد الفريق في المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، مما يجعل المباراة المقبلة مهمة للفريق وصعبة للغاية على البلاوجرانا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة و إيبار في الجولة 25 من الدوري الإسباني ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة برشلونة ضد إيبار والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة برشلونة - إيبار كامب نو السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادى الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3





الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

سيتواصل غياب الثلاثي ألبا، سواريز وديمبيلي عن برشلونة، وسيفتقد لخدمات الثلاثي في المواجهة التي تنتظره ضد إيبار.

من المتوقع أن يعتمد كيكي سيتين على طريقة 4/3/3، بتواجد تير شتيجن، أمامه روبيرتو، بيكيه، أومتيتي وفيربو، وفي الوسط الثلاثي بوسكيتس، آرتور ودي يونج وفي الهجوم ميسي، فاتي وجريزمان.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيبار

سيفتقد إيبار للرباعي إيفان راميس، روبيرتو كوريا، سيرجيو ألفاريز وكيكي للإصابة، عدا ذلك لن تكون هناك أي غيابات أخرى في مواجهة برشلونة.

سيبدأ ديمتروفيتش في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أربيا، بورجوس، بيجاس وخوسيه أنخيل، وفي الوسط الثلاثي ديوب، إكسبوسيتو وكريستوفرو، وفي المقدمة أوريانا، بيدرو ليون وإنريك.

التشكيل | 4-3-3