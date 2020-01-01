موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، وما هو التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة؟

يستضيف ملعب رامون سانشيز قمة قوية بالجولة 30 من الدوري الإسباني بين برشلونة وإشبيلية .

مباراة كبيرة ينتظرها عشاق البلاوجرانا بعد أن قام بعودة قوية بعد توقف طويل للنشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، فقد فاز الكتلان في المباراة الأولى على مايوركا بأربعة أهدافٍ نظيفة، كما انتصروا على ليجانيس في اللقاء الثاني بهدفين دون رد، ليصلوا للنقطة 64 في المركز الأول.

يحتل إشبيلية المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، وفي مباراة العودة من الكورونا فاز بديربي الأندلس على ريال بيتيس بهدفين نظيفين، لكنه تعادل في الجولة الأخيرة مع ليفانتي 1-1، وآخر مباراة جمعت بين برشلونة والفريق الأندلسي كانت في الدور الأول من الليجا، وانتهت بفوز الكتلان بأربعة أهدافٍ نظيفة.

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مباراة ستكون ممتعة بين الطرفين و أيضًا قد تكون مباراة حاسمة بالنسبة للفريقين، فخسارة البلاوجرانا قد تعني خسارته الصدارة، أما خسارة إشبيلية قد تكلفه المركز الثالث.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية؟

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية هو الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441 هجريًا على ملعب رامون سانشيز.

تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني بصورة حصرية، ومن المقرر أن تُذيع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد إشبيلية كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة إشبيلية - برشلونة رامون سانشيز الجمعة 19 يونيو 2020،

27 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

ما هو التشكيل المتوقع لإشبيلية؟

لا يعاني إشبيلية من أي غيابات للإيقاف أو الإصابة قبل مباراة برشلونة في الجولة 30 من الدوري الإسباني ، وسيكون الفريق مكتمل العدد.

سيبدأ فاتسليك في حراسة المرمى، وكارلوس وريجيلون وكوندي ونافاس في الدفاع، وسيتواجد وسط من ثلاثة لاعبين هم أوليفر توريس وفيرناندو وبانيجا، وسيقود الهجوم أوكامبوس ودي يونج ومنير الحدادي.

التشكيل | 4-3-3

توماش فاتسليك

سيرخيو ريجيلون - دييجو كارلوس - جوليس كوندي - خيسوس نافاس

إيفير بانيجا - فيرناندو - أوليفر توريس

منير الحدادي - لوك دي يونج - لوكاس أوكامبوس

ما هو التشكيل المتوقع لبرشلونة؟

يغيب عن برشلونة في مباراة إشبيلية في الدوري الإسباني لاعب واحد فقط هو عثمان ديمبيلي.

سيعود جوردي ألبا لدفاع البرسا مع بيكيه ولونجليه وروبيرتو، وسيتواجد في الوسط بوسكيتس ومعه دي يونج وفيدال، وسيقود الهجوم ميسي وجريزمان وبرايثوايت.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - سيمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي