موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في السوبر الألماني 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في السوبر 2023، والقنوات الناقلة...

يستقبل ملعب آليانز آرينا، مباراة قوية وهامة تجمع بين بايرن ميونخ، ولايبزيج في افتتاح مباريات الفريقين لموسم 2023-24، والتي ستكون في كأس السوبر الألماني.

ويشارك بايرن ميونخ في المباراة بصفته بطلًا للدوري الألماني الموسم الماضي، بينما يلعب لايبزيج في المباراة بعد فوزه بكأس ألمانيا في الموسم المنصرم.

ويسعى كلا الفريقين لبداية الموسم بشكل قوي والحصول على البطولة، ويأمل لايبزيج أن يثأر من خسارته للقب الموسم الماضي أمام بايرن ميونخ بخمسة اهداف مقابل ثلاثة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة السوبر الألماني 2023 بين بايرن ميونخ ولايبزيج...

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في السوبر الألماني 2023؟

موعد مباراة بايرن ميونخ، ولايبزيج، في كأس السوبر الألماني 2023، هو يوم السبت 12 أغسطس 2023، على ملعب أليانز آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في السوبر الألماني 2023؟

تذاع مباريات البطولات الألمانية حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بايرن ميونخ - لايبزيج السبت 12 أغسطس 2023،

21:45 مصر والسعودية beinsportsHD 3 آليانز آرينا

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع:

التشكيل| 4-3-2-1

أولريش

ألفونسو ديفيس – دي ليخت – كيم مين جاي – بافارد

كيميتش – ليمار

ليروي ساني – جمال موسيالا – كومان

جنابري

تشكيل لايبزيج المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

بلاسفيتش

هنريكس – سيماكان – أوربان – راوم

فورسبيرج – كامبل – شلاجر – داني أولمو

تيمو فيرنر - أوبيندا