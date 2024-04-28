موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب أليانز آرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين بايرن ميونخ، وريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ريال مدريد، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد اقترابه من تحقيق لقب الدوري الإسباني، والتغلب على مانشستر سيتي، في ربع النهائي وابعاده عن البطولة، وستعمل كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، على مواصلة النتائج الجيدة، للاقتراب خطوة أخرى من اللقب المحبب لجماهير الفريق.

على الجانب الآخر بايرن ميونخ، حاله عكس حال الميرينجي، إذ خسر الفريق البافاري لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عامًا، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني، لمصالحة جماهيره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، على ملعب أليانز آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بايرن ميونخ - ريال مدريد الثلاثاء 30 أبريل 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أليانز آرينا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى أندريه لونين خط الدفاع فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال خط الوسط إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي خط الهجوم جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدرريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: