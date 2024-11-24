تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أليانز أرينا، قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع بايرن ميونخ، أمام باريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويعاني بايرن ميونخ، صاحب الأرض والجمهور بشكل كبير في البطولة الأوروبية هذا الموسم، وسيعمل على أن تكون مباراة باريس، هي نقطة انطلاقته الحقيقية لحصد النقاط والاقتراب من المراكز المؤهلة إلى الدور القادم.

على الجانب الآخر الفريق الفرنسي، حاله لا يختلف كثيرًا عن بايرن ميونخ، إذ ستدخل كتيبة المدرب لويس إنريكي، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز لتصحيح مسار الفريق في المسابقة.

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ويحتل بايرن ميونخ المركز السابع عشر من ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقطة، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الـ 25 بعد جمع أربع نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في الجولة الخامسة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، على ملعب أليانز أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان الثلاثاء 26 نوفمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 مونتجويك أحمد البلوشي

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى مانويل نوير خط الدفاع ألفونسو ديفيز - كيم مين جاي - أوباميكانو - ليمار خط الوسط كيميتش - جوريتسكا - مايكل أوليز خط الهجوم جمال موسيالا - هاري كين - سيرج جنابري

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: