موعد مباراة بايرن ميونخ وأونيون برلين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أونيون برلين في الجولة 26 من الدوري الألماني، وما هي القنوات الناقلة لمباراة البايرن الأولى بعد توقف الكورونا؟

بعد فترة من التوقف استمرت لشهرين بسبب فيروس كورونا، يعود الدوري الألماني يوم السبت القادم بديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه في سيجنال إيدونا بارك، في لقءا ثوي يليق بعودة البوندسليجا بعد فترة كبيرة من الغياب.

سيستأنف الدوري من الجولة 26، والتي ستشهد مواجهة يوم الأحد القادم 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441 بين بايرن ميونخ وأونيون برلين ألتين فورستيري بالعاصمة الألمانية.

كانت آخر مباريات البايرن في 8 مارس الماضي ضد أوجسبورج، وانتهت بانتصار البافاري بهدفين نظيفين حافظ بهما على الصدارة برصيد 55 نقطة، وأبقى الفارق بينه وبين بوروسيا دورتموند الثاني عند 4 نقاط، وهو الآن أمام فرصة جيدة لتوسيع الفارق بينه وبين الأصفر والأسود الذي ينتظر ديربي الرور ضد العنيد ضالح، والذي في أمس الحاجة للثلاث نقاط.

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يقدم أونيون برلين موسمًا جيدًا بالنظر إلى أنه أحد الصاعدين حديثًا، ففي البداية أقصى شتوتجارت في الملحق المؤهل، وهو الآن يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الألماني ، وذلك بعد أن جمع 30 نقطة من 9 انتصارات و3 تعادلات من أصل 25 مباراة خاضهم في البوندسليجا هذا الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أونيون برلين ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد شالكه، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أونيون برلين والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أونيون برلين - باين ميونخ ألتين فورستراي الأحد 17 مايو 2020،

24 رمضان 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

يغيب عن بايرن ميونخ في مباراة العودة من فيروس كورونا في الدوري الألماني 3 لاعبين، هم كوتينيو وتوليسو للإصابة في الكاحل، ونيكلاس زوله لعدم اكتمال لياقته.

سيبدأ فليك بطريقة البايرن المعتادة لمدربي الفريق على مدار العقد باستثناء جوارديولا، وسيتواجد في حراسة المرمى مانويل نوير وأمامه رباعي دفاعي مكون من بافارد وبواتينج وألابا ودافيس، وسيتم الدفع بكيميش وتياجو كمجوري وسط، وأمامهما الثلاثي جنابري ومولر وكومان، وسيقود الهجوم الهداف ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنجامين بافارد

تياجو ألكانتارا - جوشوا كيميش

كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

الغيابات والتشكيل المتوقع لأونيون برلين

سيغيب عن أونيون برلين في المباراة ضد بايرن ميونخ بيكر للإصابة وفريدريش للإيقاف، وجويا ومالي لعدم اكتمال اللياقة.

The DFL have confirmed the schedule for matchdays 27-29 in the . #fcunion pic.twitter.com/TMU9YPW8WD — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) May 14, 2020

سيبدأ فيشر بتشكيل متحفظ في محاولة لمجاراة قوة البايرن الهجومية، وفي حراسة المرمى سيتواجد جيكيفيتش، وأمامه دفاع ثلاثي مكون من هوبنر وشلوتيربيك وسوبوتيتش، في الوسط سيتواجد تريمل وجينتنر وأندريش ولينز، وأمامهم الثنائي إنجفارتسين وبولتر، وسيكون المهاجم الوحيد هو أنديرسون.

التشكيل | 3-4-2-1