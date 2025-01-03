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أحمد مجدي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في كأس السوبر الفرنسي 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في كأس السوبر الفرنسي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة هامة وقوية تجمع بين باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2024 "كأس الأبطال الفرنسية".

ووصف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إقامة المبارا في الأراضي القطرية بأنها "كما لو كانت على أرض باريس سان جيرمان" لأن الخطوط الجوية القطرية أهم رعاة الفريق الباريسي الذي يقع تحت الملكية القطرية منذ عام 2011.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2024، الأحد 5 يناير 2025، على ملعب 974.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2024؟

تذاع مباريات باريس سان جيرمان عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2024 عبر قناة beIN Sports HD 4.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
باريس سان جيرمان - موناكوالأحد 5 يناير 2025،
18:30 مصر، 19:30 السعودية

beIN Sports HD 4

TOD

974حسن العيدروس

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام موناكو في السوبر الفرنسي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس إنريكي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3
حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
خط الدفاعجواو نيفيز - ويليام بانشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي
خط الوسطفيتينيا - وارين زائير إيمري - فابيان رويز
خط الهجومديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا

التشكيل المتوقع لموناكو أمام باريس سان جيرمان في السوبر الفرنسي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كريستيان بينتينجر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1
حراسة المرمىيان لينارد
خط الدفاع

جوردان تيزي - كايو هنريكي - ويلفريد سينجو - ثيلو كيهرير

خط الوسطإليوت ماتازو - سونجوتو ماجاسا - فاندرسون - تاكومي مينامينو - إلياس بن صغير
خط الهجومبريل إيمبولو
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