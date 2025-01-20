تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على حساب باريس سان جيرمان، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة بهدف مصالحة جماهيره عقب تراجع النتائج والأداء الملحوظ هذا الموسم، والعودة إلى طريق الانتصارات في البطولة الأوروبية، للاقتراب من حسم التأهل.

على الجانب الآخر باريس سان جيرمان، صاحب الأرض والجمهور حاله لا يختلف كثيرًا عن سيتي، في البطولة إذ يسعى، للخروج بنقاط المباراة كاملة لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحتل مانشستر سيتي المركز 22 في ترتيب البطولة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الـ 25 ومعه 7 نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في الجولة السابعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 22 يناير 2025، على ملعب حديقة الأمراء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج عبر قناة beIN Sports 1.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي الأربعاء 22 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 حديقة الأمراء حسين العيدروس

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى دوناروما خط الدفاع أشرف حكيمي - باتشو - هيرنانديز - نونو مينديش خط الوسط وارن زائير إيمري - فابيان رويز - فيتينيا خط الهجوم عثمان ديمبيلي - باركولا - دوي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: