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أحمد مجدي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمانالدوري الفرنسيباريس سان جيرمان v ليونليون

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليون، ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي 2024-2025، والتي يستقبلها ملعب حديقة الأمراء.

باريس سان جيرمان، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته، ومواصلة التصدر لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، الذي يحتل فيه ليون المركز الخامس فيه.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2024-2025؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي 2024-2025، هو الأحد 15 ديسمبر 2024، على ملعب حديقة الأمراء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون عبر beIN Sports 4.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
باريس سان جيرمان - ليونالأحد 15 ديسمبر 2024
21:45 مصر، 22:45 السعودية		beIN Sports HD 4TOD TVحديقة الأمراءعامر الخوذيري

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليون في الدوري الفرنسي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
خط الدفاعلوكاس هيرنانديز - ماركينيوس - ويليان باتشو - أشرف حكيمي
خط الوسطفيتينيا - جواو نيفيش - فابيان رويز
خط الهجومبرادلي باركولا - عثمان ديمبيلي - جونسالو راموش
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